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العرابى :اقتحام سفارة السعودية ضد المواثيق الدولية وتبعاته ثؤثر على المنطقة

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العرابى :اقتحام سفارة السعودية ضد المواثيق الدولية وتبعاته ثؤثر على المنطقة العرابى :اقتحام سفارة السعودية ضد المواثيق الدولية وتبعاته ثؤثر على المنطقة
قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن التصعيد الذى تشهده العلاقات بين المملكة العربية وإيران، عقب اقتحام سفارة المملكة فى طهران، يؤكد أن الوضع خطير ومعقد للغاية فى المنطقة.

وحذر وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من أن يأخذ التصعيد الحالى بين البلدين منحنيات أخرى قد تتعرض فيها المنطقة لكوارث، خاصة فى ظل الصراعات الموجودة حاليا فى الشرق الأوسط، متوقعا وجود دول من مصلحتها تعقيد الأمور فى الخليج.

وأوضح محمد العرابي، أن إيران ستسعى للتصعيد بعدما هاجمت إعدام المملكة للقيادى الشيعى نمر باقر النمر، متوقعا أن تتخذ دول التعاون الخليجى مواقف معادية لإيران، وتتضامن مع الرياض ضد طهران، فى الوقت الذى ستسعى فيه إيران للتصعيد.

وبشأن الهجوم على السفارة السعودية فى طهران، أكد وزير الخارجية الأسبق أن ما فعلته إيران هو ضد المواثيق الدولية، موضحا أن هذا التصرف أدى للتصعيد بين البلدين وتطور لقطع العلاقات بين البلدين.

وأكد العرابى، أن الصراع بين البلدين سيدخل فى منحى لا تتحمله المنطقة فى الوقت الحالى، موضحا أن الدول العربية ستسعى لوقف أى تدخل على أراضيها كما أنها ستسعى لوقف الصراع الذى تشهده المنطقة.
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