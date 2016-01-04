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نائبة بالبحيرة :لابد من تغيير الرقابة على حافلات المدارس لمواجهة حوادث الطرق

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نائبة بالبحيرة :لابد من تغيير الرقابة على حافلات المدارس لمواجهة حوادث الطرق نائبة بالبحيرة :لابد من تغيير الرقابة على حافلات المدارس لمواجهة حوادث الطرق
طالبت النائبة البرلمانية سناء برغش، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور بالبحيرة، بضرورة إصلاح جذرى لمنظومة الرقابة على الحافلات المدرسية ووقف تشغيل أى مركبة غير صالحة للاستخدام وذلك لمواجهة تكرار الحوادث المأساوية على الطرق.

وأضافت سناء برغش، فى تصريحات خاصة أن هناك تقصيرا شديدا من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة فى حادث أتوبيس الأطفال بمركز دمنهور، والذى أسفر عن وفاة طفلة وإصابة العشرات، مشيرة إلى أنه تم تشغيل هذا الأتوبيس الذى تسبب فى الحادث على الطرق الفرعية على الرغم من تهالكه وعدم وجود لوحات مرورية به بدون أى رقابة تذكر من الجهات المعنية.

وطالبت برغش الأجهزة التنفيذية بوضع خطط واضحة للتعامل مع هذه المنظومة الحيوية، ومحاسبة المتورطين فى هذا الحادث لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

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مصر 365

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