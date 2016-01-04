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وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا: تطوير عشش محفوظ بـ 18 مليون جنيه

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وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا: تطوير عشش محفوظ بـ 18 مليون جنيه وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا: تطوير عشش محفوظ بـ 18 مليون جنيه
قال المهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير منطقة عشش محفوظ بتنفيذ 5 عمارات سكنية تتضمن 108 وحدة منها 89 وحدة سكنية و19 وحدة تجارية بتكلفة إجمالية قدرها 18 مليون و400 ألف جنيه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف نيازى فى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسكين 40 وحدة سكنية وجارٍ تسكين 50 وحدة أخرى من سكان المرحلة الثانية، موضحا أنه تم تسليم الموقع فى المرحلة الثانية للجهة المنفذة بواقع 329 وحدة، وبسبب اعتراض البعض تم تأجيل تسليم الموقع، وهو عبارة عن 14 عمارة .

وأشار إلى أنه تم البدء في المرحلة الثالثة لتطوير المنطقة، بإنشاء 16 عمارة سكنية تضم 384 وحدة منها 365 وحدة سكنية وعدد 16 وحدة تجارية باجمالى مبلغ 36 مليون و400 ألف جنيه بالتزامن مع المرحلة الثانية .

وأكد أن عملية الإخلاء للمرحلة الثالثة جارية، وتسليم الموقع للشركة المنفذة خاصة بعد ضم المرحلتين الثانية والثالثة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تسليم المرحلة الثانية الشهر القادم لولا بعض المشكلات.

وأوضح أن المنيا تضم 8 مناطق عشوائية مصنفة غير آمنة، وتم إجراء دراسة بإعادة رفع البيانات للمناطق الثمانية وتم إدراج منطقتين فى خطة صندوق تطوير العشوائيات.

وكشف مدير وحدة تطوير العشوائيات، عن أنه كان هناك خطة لمنطقة الأشراف بملوى وهى إحدى المناطق العشوائية، لكنهم واجهوا مشكلة أن الأرض "أملاك أوقاف"، كما تم إدراج منطقة مدينة العمال المجاورة لعشش محفوظ بالتعاون مع مؤسسة الخير وسوف يتم تمويله من مؤسسه الوليد ابن طلال بواقع 24 عمارة سكنية .
>وأشار إلى أنه جارٍ رفع دراسة لصندوق تطوير العشوائيات للمطالبة بدخولها للمناطق غير الآمنة، حيث يجب أن تكون 75 % من مبانى المنطقة عشوائية.

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