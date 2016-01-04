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فؤاد أباظة يستثنى ثروت سويلم من اجتماع نواب الشرقية بسبب خلافات شخصية

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فؤاد أباظة يستثنى ثروت سويلم من اجتماع نواب الشرقية بسبب خلافات شخصية فؤاد أباظة يستثنى ثروت سويلم من اجتماع نواب الشرقية بسبب خلافات شخصية
قال أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بالشرقية، إنه عقد اجتماعا بمنزله بقرية "السناجرة" ، أمس، بحضور عدد كبير من نواب المحافظة باستثناء النائب ثروت سويلم، ذلك بغرض لمناقشة بعض الاقتراحات والقوانين والتشريعات التى تهدف إلى مساندة الدولة خلال الفترة القادمة ، والتى سيتم عرضها فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وأوضح "أباظة"، فى تصريحات صحفية أن عدم دعوة لـ"سويلم" لحضور الاجتماع، سببه وجود خلاف شديدة بينهما، رغم وجود صلة قرابة بينهما، و برزت الخلافات خلال الفترة الماضية بالأخص أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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