فؤاد أباظة يستثنى ثروت سويلم من اجتماع نواب الشرقية بسبب خلافات شخصية

قال أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بالشرقية، إنه عقد اجتماعا بمنزله بقرية "السناجرة" ، أمس، بحضور عدد كبير من نواب المحافظة باستثناء النائب ثروت سويلم، ذلك بغرض لمناقشة بعض الاقتراحات والقوانين والتشريعات التى تهدف إلى مساندة الدولة خلال الفترة القادمة ، والتى سيتم عرضها فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وأوضح "أباظة"، فى تصريحات صحفية أن عدم دعوة لـ"سويلم" لحضور الاجتماع، سببه وجود خلاف شديدة بينهما، رغم وجود صلة قرابة بينهما، و برزت الخلافات خلال الفترة الماضية بالأخص أثناء فترة الدعاية الانتخابية.



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