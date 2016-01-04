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القبض على ميكانيكى وصديقه لحيازتهما ربع كيلو أفيون و1500 قرص مخدر بأسوان

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القبض على ميكانيكى وصديقه لحيازتهما ربع كيلو أفيون و1500 قرص مخدر بأسوان القبض على ميكانيكى وصديقه لحيازتهما ربع كيلو أفيون و1500 قرص مخدر بأسوان
تمكنت مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، مساء أمس الأحد، من القبض على "ميكانيكى" وصديقه، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما ربع كيلو أفيون، و1500 قرص مخدر وسلاح نارى.

تفاصيل الواقعة، بدأت بتلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، تحت إشراف العميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، تفيد قيام ميكانيكى يدعى "عادل.ج.د" 45 سنة، ومقيم بقرية أرمنا مركز نصر النوبة، وصديقه "مصعب.ف.ر" 26 سنة، عاطل، ومقيم بذات القرية، بالإتجار فى المواد المخدرة، عن طريق تخزين كميات كبيرة منها بقصد ترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية ترأسها العقيد هشام السيد وكيل فرع البحث وسط أسوان، والرائد إبراهيم عطية رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، وبمعاونة الرائد أحمد صبرى، والنقيب شريف رضا، والنقيب أمجد زايد، ضباط مباحث مركز شرطة نص النوبة، من ضبط المتهمين.

وعثر بحوزتهما على ربع كيلو من مخدر الأفيون، و1500 قرص تامول مخدر، و3 كيلو بانجو، وسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، و9 طلقات، ومبلغ 470 جنيهاً، متحصلات الاتجار فى المخدرات، بالإضافة إلى دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وتحرر المحضر رقم 4 إدارى مركز شرطة نصر النوبة لسنة 2016، وبالعرض على المستشار أحمد عبد السلام، وكيل النائب العام بنصر النوبة، قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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