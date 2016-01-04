القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 4 من متعاطى وتجار المخدرات، بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والحشيش بقصد التعاطى والإتجار.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز فايد من ضبط المتهم " محمود. م. إ " 17 سنة عاطل مقيم فنارة ـــ دائرة المركز وبحوزته "36" قرصاً مخدراً، ومبلغ مالى "305" جنيه وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين من ضبط المتهم" محمد. م .ح" 61 سنة عاطل ومقيم بالمحسمة ـــ دائرة المركز، وبحوزته "15" قرصاً مخدراً و "2" تليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتليفونات المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين من ضبط المتهم" السيد. م. م" 34 سنة عاطل مقيم المحسمة ـــ دائرة المركز، وبحوزته قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

كما تمكن ضباط منوب مركز أبوصويرالقائمين بأعمال النوبتجية من ضبط " أحمد. ر. ر" 25 سنة عاطل ومقيم بالواصفية ـــ دائرة المركز، وبحوزته "3" أقراص مخدرة، حال قيامه بمحاولة إدخالها للمتهم " عيد .س .م " المحبوس بالمركز على ذمة القضية رقم 50 لسنة 2015 جنايات مركز أبوصوير بتهمة "مخدرات"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المودع بحجز المركز.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.