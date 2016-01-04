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وزير داخلية العراق يبحث مع قائد شرطة الأنبار حفظ الأمن بعد تحرير الرمادى

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وزير داخلية العراق يبحث مع قائد شرطة الأنبار حفظ الأمن بعد تحرير الرمادى وزير داخلية العراق يبحث مع قائد شرطة الأنبار حفظ الأمن بعد تحرير الرمادى
التقى وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان مساء أمس الأحد فى بغداد قائد شرطة الأنبار اللواء هادى رزيج، حيث تمت مناقشة استعدادات قوات الشرطة لحفظ الأمن والسيطرة على الأرض فى الرمادى ومحافظة الأنبار عقب تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تقديم الدعم والإسناد للدور القتالى لشرطة الأنبار وتوفير ما تحتاجه من دعم لوجستى وأسلحة ومعدات وتجهيزات لتمكين قيادة الشرطة من أداء واجباتها فى تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب.

كما تناول الغبان مع رزيج مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية فى الرمادى عقب تحريرها من قبضة داعش، ودور شرطة الانبار واستعدادات أفواج الطوارئ القتالية فى شرطة المحافظة ومشاركتها للقوات المسلحة فى استمكال تحرير وتطهير مدينة الرمادى.
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