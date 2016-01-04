"الأبنية التعليمية" بالشرقية: إنشاء 60 مدرسة بـ159 مليون جنيه خلال 2015

قال المهندس أحمد مرسى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه تم إنشاء 60 مدرسة جديدة، بإجمالى 795 فصل بتكلفة بلغت 159 مليون جنيه، وجارى تنفيذ وإنشاء 50 مدرسة بها 626 فصل بتكلفة بلغت 145 مليون جنيه، كما أن هناك مدارس جاهزة للطرح، وجارى إعداد مستندات طرحها بلغت 62 مدرسة بعدد 785 فصل بتكلفة بلغت 181 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقاءه باللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، حيث استعراض معه خطة العمل الجارية ومشكلات المحافظة، كما عرض إنشاء 3 مدارس بعدد 46 فصل بتكلفة بلغت 9.9 مليون جنيه بمشاركة مجتمعية، وكذلك جارى إنشاء 7 مدارس بعدد 256 فصل بتكلفة بلغت 54.5 مليون جنيه بمدينة العاشر من رمضان، وعرض نماذج مصورة من المدارس التى تم إنشاؤها بقرى ومدن المحافظة، ومركز تدريب المعلمين الجارى إنشاؤه بمدينة الزقازيق، وعرض أعمال الصيانة بالمدارس و211 مدرسة منها 162 مدرسة تم استلامها وجارى العمل فى 49 مدرسة بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.