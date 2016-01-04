بالصور.. الأهالى يتجمهرون أمام مستشفى بنى عبيد لمقابلة محافظ الدقهلية

تجمهر عشرات الأهالى بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أمام بوابة مستشفى بنى عبيد المركزى، لطلب مقابلة المحاسب حسام الدين إمام المحافظ، اُثناء زيارته للمركز.

والتقى المحافظ ببعض الأهالى، وأخبرهم أنه فى انتظارهم يوم الثلاثاء المقبل، لمقابلتهم والإستماع لشكواهم، وتلبية مطالبهم قدر المستطاع بديوان عام المحافظة.

وكان "إمام" قد قام بزيارة مفاجأة، لمركز بنى عبيد، تفقد خلالها مستشفى بنى عبيد المركزى، حيث أحال مدير المستشفى والمدير الإدارى للتحقيق، كما أحال 6 أطباء و5 ممرضات و16 آخرين من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

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