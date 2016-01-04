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النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل عربجى داخل أرض زراعية بالخصوص

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النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل عربجى داخل أرض زراعية بالخصوص النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل عربجى داخل أرض زراعية بالخصوص
أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بسرعة إجراء تحريات المباحث لكشف غموض العثور على جثة لشاب عثر عليه مقتولًا بأرض زراعية بالخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص بعثور الأهالى على جثة لشاب يدعى "محمد عبد التواب" وشهرته "توبة" -26 سنة- عربجى وبها عدة طعنات فى البطن والرقبة داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة الأمير وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية والنقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم لضبط الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية
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