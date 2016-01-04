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اليوم.. استكمال محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقه لاتهامهم بالنصب

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اليوم.. استكمال محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقه لاتهامهم بالنصب اليوم.. استكمال محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقه لاتهامهم بالنصب
تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنح الهرم جلسات، محاكمة الناشطة السياسية ياسمين معالى "هاربة"، ووالدها "معالى.أ" مفتش تموين، وشقيقها "ع.معالى"، لاتهامهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وجمع مبالغ مالية كبيرة، بدعوى تشغيلها فى مستحضرات التجميل.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، كان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.

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مصر 365