بالفيديو.. مديحة يسري تطمئن الجمهور على صحتها

طمأنت الفنانة مديحة يسري جمهورها على صحتها بعد كم الأخبار التي نشرت وتفيد بتدهور حالتها حيث قالت في إتصال هاتفي بالاعلامي عمرو الليثي ضمن برنامجه"بوضوح"إنها حالياً في مستشفى القوات المسلحة تعالج الأعصاب وإنها إفضل الأن ولديها الخطوة القادمة علاج بالكهرباء وأضافت ضاحكة أن الأطباء أخبروها إنهم لن يتركونها إلا بعد أن تستطيع السير على قدميها وتلعب كرة.

وكشفت عن احتفالها مؤخرا بعيد ميلادها حيث أقيم لها مرتين وهى ترقد على السرير في منزلها قبل ذهابها إلى المستشفى.