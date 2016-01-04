فايز المالكي تسلم جائزة أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

أعرب نجم الكوميديا السعودية فايز المالكي عن سعادته وتشرفه بالحصول على جائزة أفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "ألو فايز" الذي عرض على شاشة mbc في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، خلال تسلمه الجائزة من الزميل وليد عنتر بمكتبه في الرياض.

وقدم شكره لقناة mbcوعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد آل إبراهيم وفريق العمل بالبرنامج على جهودهم في ظهور البرنامج بالشكل المميز الذي استطاع أن يجذب الجمهور ويحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان الماضي.

وعبر فايز المالكي عن تقديره لـ"سيدتي" قائلاً: "مجلة "سيدتي" من أهم وأعرق المجلات في العالم العربي، وهي صاحبة فضل علي، حيث دعمتني منذ بداياتي وحتى الآن. وأشكر أسرة تحرير المجلة على تكريمهم لي، خاصة وأن هذه الجائزة حصلت عليها في أكبر استفتاء على مستوى الجماهير والنقاد في رمضان، ومعروف عن هذا الاستفتاء النزاهة والشفافية والحياد".

ونشر المالكي تغريدات على حسابه الشخصي في التواصل الاجتماعي يشكر فيها "سيدتي" ويعبر عن تشرفه بالحصول على الجائزة، وحصدت تلك التغريدات على الآلاف من الإعجابات من جمهور ومتابعي النجم السعودي.

يشار إلى أن برنامج "ألو فايز" من إنتاج MBC، ومنتج منفذ الفنان فايز المالكي، وتقديم فايز المالكي، وفكرة وتأليف الاسكتشات الدرامية الكاتب محمد الفهادي، ومدير الإنتاج الفنان فهد العمر المشارك في التمثيل بالبرنامج، وبطولة عدد كبير من الفنانين.

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