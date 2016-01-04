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محمد الشهري يتسلم جائزتي أفضل مقدم برنامج مسابقات وأفضل برنامج في استفتاء رمضان 2015

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الأحد 03-01-2016 19:42

صرح الإعلامي السعودي محمد الشهري بأن حصوله على لقب أفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "حروف وألوف" الذي عرض على شاشة mbc وأيضاً أفضل برنامج مسابقات عن البرنامج ذاته في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، تقدير كبير لمشواره الإعلامي.

واعتبر أن فوزه بجائزتين في هذا الاستفتاء الشفاف الذي قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية بين قراءها وعبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين، دليل نجاح طاقة عمل البرنامج وقناة mbc المحترف بفضل الإدارة الحكيمة والواعية للشيخ وليد آل إبراهيم رئيس مجلس إدارتها.

وقال الشهري: "عندما يكون التكريم من اسم كبير مثل "سيدتي" وهي معروفه بشفافيتها واحترافيتها بين الجميع فأنه يكون له مذاق خاص. وسعدت كثيراً أن التكريم من خلال استفتاء جماهيري موسع وعادل".

 

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