بالفيديو: سيلين ديون تغني "Hello".. فهل تتفوق على أديل؟

فاجأت النجمة العالمية سيلين ديون، جمهورها بغناء أغنية "Hello" التي قدمتها المغنية البريطانية Adele مؤخراً وحققت أرقاماً قياسية في نسب الاستماع إليها أو مشاهدتها، واعتبرت أغنية العام.

وقدمت ديون الأغنية في حفل استقبال العام الجديد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقبل تقديمها للأغنية، مازحت سيلين ديون جمهورها بالسؤال عن صاحبة الأغنية، وقالت: "الحمد لله أن آديل ليست معنا في المبنى"، ثم ادعت تعطل ميكروفونها، للتأكيد على تخوفها من غناء أغنية شهيرة حققت بها Adele نجاحاً عالمياً كبيراً، وهو ما أثار تصفيقاً حاداً من الحضور الذين أكد أنها نجمة كبيرة وصوتها قادر على غناء أي أغنية وأي لون من الموسيقى.

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