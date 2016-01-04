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خطوبة جوردان سميث نجم "The Voice" بنسخته الأجنبية

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الإثنين 04-01-2016 04:15

أعلن المغني الأمريكي Jordan Smith خطوبته على حبيبته Kristen Denny بعد علاقة حب طويلة.

وذكرت صحيفة Hollywood Life ان Smith نجم برنامج The Voice بموسمه التاسع، طلب يد Denny ليلة رأس السنة. وقال Jordan انه سعيد جداً بقضاء تلك الليلة المميزة مع زوجته المستقبلية.

وكان Jordan Smith قد فاز بالموسم الأخير من برنامج The Voice بنسخته الأجنبية، وتم تتويجه بلقب "أحلى صوتك في 19 كانون الأول.

يشار إلى أن Jordan Smith و Kristen Denny لم يكشفا عن أي معلومات حول الزفاف، لكن اكد مصدر مقرب منهما ان فترة الخطوبة لن تكون طويلة.

 

 

 

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