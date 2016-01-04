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تهانى الجبالى": القوى السياسية بلا رؤية والتحالفات لم تقم على برامج وطنية

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تهانى الجبالى": القوى السياسية بلا رؤية والتحالفات لم تقم على برامج وطنية تهانى الجبالى": القوى السياسية بلا رؤية والتحالفات لم تقم على برامج وطنية
قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الإجتماعية، إنها تجرى عدد من الحوارات مع بعض القوى الإجتماعية لتأسيس حزبها الجديد التحالف الجمهورى، مشددة على أنها لن تقوم بإجراء حوارات مع أى من التكتلات السياسية الموجودة على الساحة الآن.

وهاجمت، مؤسس التحالف الجمهورى، القوى السياسية، قائلة:" ليست لديها رؤية عشان نتناقش معاها ولن نتحاور معها خلال الفترة المقبلة"، مضيفة أن الحوارات والاتفاقات والتحالف يجب ان تقوم على جانب العمل الوطنى.

وأوضحت تهانى الجبالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التحالف الجمهورى قائم على فكرة القوى الاجتماعية والعمال، مشددة على أن رؤيتهم الحالية تتوافق مع القوى الاجتماعية، ولا تتوافق مع القوى السياسية سواء كانت أحزاب أو حركات.

وأشارت إلى أنها بدأت التحاور مع مجموعة من الكيانات بشأن الانضمام إلى حزبها منها اتحاد النقابات المهنية، اتحاد الكتاب، النقابات العمالية، وحركة الدفاع عن الجمهورية، بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والثقافية وبعض الشخصيات العامة، لافتة إلى اعتمادها فى تشكيل الحزب على القوى الاجتماعية البسيطة، وليس الأحزاب.

وأوضحت، أنه تم جمع آلاف التوقيعات للحزب، مشددة فى الوقت ذاته على أنهم لم يضعوا جدولا زمنيا للاعلان عنه رسميا، حيث الحوارات مازالت مستمرة، مشددة على أن التحالفات التى قامت خلال الانتخابات البرلمانية لم تقم على برنامج وطنى أو طرح سياسات، أو برامج واضحة.

وحول أزمة وإيران، شددت على أنه من حق السعودية، إقامة دولة القانون وأن تحاكم أيا من كان، مشيرة إلى أن هجوم إيران على المملكة غير مبرر على الإطلاق.


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