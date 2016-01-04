3 وزراء يصلون إلى الرياض لحضور اجتماع المجلس المصرى السعودى

وصلت، منذ قليل، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن رحلة مصر للطيران، لحضور الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التحضيرى، اليوم الاثنين، ويعقد المجلس التنسيقى المصرى السعودى اجتماعه الثالث يوم الثلاثاء، حيث تترأس الدكتورة سحر نصر الجانب المصرى، ويترأس الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودى، الجانب السعودى.

وتعتزم الوزيرة استكمال المفاوضات مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية، وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا.

وسمحت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإقلاع رحلة الخطوط المصرية رقم 647 المتجهة إلى الرياض والتى أقلت وزراء الإسكان والتعاون الدولى والتعليم، بعد عودتها إلى المطار مرة أخرى بسبب مشاجرة بين 3 ركاب سعوديين، الأمر الذى أدى إلى قيام قائد الطائرة بإخطار سلطات المطار والعودة بالرحلة مرة أخرى.