القبض على محفظ قرآن بالبحيرة لاتهامه بممارسة الرذيلة مع الأطفال داخل مسجد

استغل عامل ومحفظ قرآن فى مسجد بإحدى قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة مسجد القرية فى ممارسة الرذيلة مع الأطفال، حيث تلقى العقيد محمد الطنيخى مفتش مباحث أبو المطامير بلاغاً من والد الطفل " ع . ع . ع " المقيم بإحدى قرى مركز أبو المطامير، اتهم فيه محفظ قرآن يعمل عاملاً بأحد مساجد القرية ويدعى " إ . ع . م " بممارسة الرذيلة مع نجله داخل المسجد.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والعقيد محمد الطنيخى مفتش المباحث، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير، لسرعة ضبط المتهم وعمل تحريات مكثفة حول المتهم.

وبسؤال الطفل قرر بمضمون ما تقدم واتهم العامل بممارسة الرذيلة معه داخل المسجد، وبإخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن فريق البحث من القبض على المتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة.