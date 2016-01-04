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عبد الحفيظ: بتروسبورت يسهل من تكرار أحداث الشغب

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عبد الحفيظ: بتروسبورت يسهل من تكرار أحداث الشغب عبد الحفيظ: بتروسبورت يسهل من تكرار أحداث الشغب

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من إمكانية تكرار أحداث الشغب في كل المباريات التي تقام بملعب بتروسبورت.

وشهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي مشادات بين لاعبي الفريقين، عقب إحراز عماد متعب هدف الفوز في الدقيقة 96.

وقال عبد الحفيظ: "ما حدث عقب المباراة غير مقبول بالمرة، ولكنه سيتكرر كثيرًا، لأن الملعب صغير، ومدرجاته قريبة من الملعب".

وأضاف عبر قناة (أون تي في): "بتواجد العديد من الأفراد في المدرجات، يمكنهم القفز بسهولة فوق الأسوار للنزول إلى الملعب، مما يصعب السيطر على الأمور".

وتابع: "الدرس المستفاد من هذا اللقاء، أن كل لاعب يجب عليه أن يكون تقديره للمنافس على أعلى مستوى، والهدوء مطلوب حتى لو تأخر الفوز للدقيقة الأخيرة".

واختتم سيد عبد الحفيظ: "من يريد الفوز بالدوري، عليه التحلي بالتركيز الشديد، فاللاعبون تنتظرهم مسئولية تاريخية".

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