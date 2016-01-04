الألمانية: غارات غير مسبوقة لطيران التحالف العربى على صنعاء والحديدة

شن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية ، فى ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال سكان محليون فى صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية، إن طيران التحالف شن ثمان غارات جوية على معسكر "الصباحة"، غرب صنعاء، و"قاعدة الديلمى الجوية" شمال العاصمة.

وأضاف السكان أن طيران التحالف شن ايضاً ثلاث غارات جوية على "معهد الدفاع الجوى" فى مديرية همدان، غرب العاصمة صنعاء.

وأشار السكان إلى ان انفجارات عنيفة دوت فى تلك المواقع بالتزامن مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان جراء الغارات، فيما لا تزال الطائرات تحلق على علو منخفض فى سماء العاصمة.

وفى محافظة الحديدة غرب العاصمة صنعاء، شن طيران التحالف خمس غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وقوات صالح فى معسكر "الدفاع الساحلى" شرق مدينة الحديدة.

يذكر ان التحالف العربى كثف خلال اليومين الماضيين غاراته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى عدة محافظات يمنية.

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