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فوائد شرب الماء للريجيم وإنقاص الوزن

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فوائد شرب الماء للريجيم وإنقاص الوزن فوائد شرب الماء للريجيم وإنقاص الوزن
المياه هى روح الجسم وسبب من أهم أسباب بقائه رطبا وبعيدا عن كل عوامل الجفاف، فهى ترطبه وتساعد على عمل كل وظائفه الحيوية بشكل جيد.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أكدت أن للماء فوائد عظيمة ليست فقط فى ترطيب الجسم والبشرة، ولكن أيضا فى إنقاص الوزن لمن يعانون من زيادته، وأكدت أن نجاح أى نظام ريجيم يعتمد بالدرجة الأولى على الاهتمام بشرب كميات وافرة من المياه.

وتابعت أخصائية علاج السمنة والنحافة حديثها مؤكدة أن المياه بها خواص فريدة من نوعها، لذا فلها الكثير من الفوائد للجسم بشكل عام وللريجيم ومتبعيه بشكل خاص، ومن أهمها:

- هى المحرك الرئيسى لأجهزة الجسم وحثها على القيام بوظائفها.

- تنشط المياه من عملية الأيض أو التمثيل للغذاء بشكل سليم، ولذا فأهميتها خلال الريجيم تكمن فى قدرتها على المساعدة على حرق الكثير السعرات الحرارية.

- تمنع من زيادة تخزين السوائل فى الجسم وبذلك لا تساعد على زيادة الوزن.

- تعمل على تعزيز عمل ووظائف نشاط الكبد، خاصة فى تحويل المخزنة به إلى طاقة يستفيد بها الجسم، وبالتالى لا تخزن الدهون فى الجسم ويقل الوزن تدريجيا.

- شرب الماء بصفة مستمرة قبل تناول كل وجبة يعمل على تقليل الشهية.

- شرب الماء بين الوجبات يعمل على الشعور بالشبع السريع وبالامتلاء، وبالتالى تقل كمية الطعام المتناول فى الوجبة التالية.
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مصر 365

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