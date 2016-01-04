محافظ البحيرة: 18 ألف مريض بـ"فيروس سى" صرفوا علاجهم بالمجان

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية دور المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية فى دعم المبادرات الخدمية للمواطنين خاصة فى المجال الصحى، مضيفا أن محافظة البحيرة تلقت تبرعات نقدية وأدوية بقيمة 6 ملايين جنيه، فى إطار مبادرة علاج مرضى فيروس سى بالمجان من خلال صندوق دعم الأدوية بالاضافة لتبنى أكبر المعامل بالمحافظة إجراء التحاليل للمرضى دون مقابل.

وقال محافظ البحيرة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المرضى الذين سجلوا وتقدموا للعلاج من فيروس سى بالمجان، سواء من خلال المبادرة أو بالتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بالمحافظة، بلغ 35 ألف و931 مريض، وتم صرف العلاج لـ18 ألف و611 منهم إلى جانب 17 ألف و320 مريضا بقائمة الانتظار سيتم صرف العلاج لهم تباعا.

وأشار محافظ البحيرة إلى افتتاح 5 مراكز جديدة لعلاج الفيروسات الكبدية وصرف الأدوية لمرضى الفيروسات الكبدية بمستشفيات حميات دمنهور، والمعهد الطبى القومى ومستشفى كفر الدوار المركزى ومستشفى حميات إيتاى البارود ومستشفى غزل كفر الدوار، مشددا على دعم المستشفيات الحكومية بـ46 سرير عناية مركزة جديد لرفع العبء عن كاهل المرضى محدودى الدخل.