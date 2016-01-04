الكنيسة الأرثوذكسية: لم ندع أحدا لـ "قداس عيد الميلاد" ونرحب بكل التيارات

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة لم تدعو أيًا من الشخصيات العامة أو السياسية ولم توجه الدعوة للرئاسة أو مشيخة الأزهر لحضور قداس عيد الميلاد المجيد الذى ينظم فى السادس من يناير الجارى.

وقال المتحدث الرسمى لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة ترحب بكل الحاضرين لمشاركتها احتفالاتها بالعيد، لكنها لم تعهد توجيه دعوات لأحد فى المناسبات والأعياد.

وأشار إلى أن القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية المرقسية بالعباسية، رحب خلال الأيام الماضية بكل الراغبين فى حضور القداس وسلم الشخصيات العامة دعوات للحضور بناءا على طلبهم حيث كانت الدعوات تطلب من مقر الكاتدرائية بالعباسية.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فاجئ الكنيسة خلال قداس عيد الميلاد العام الماضى بحضوره مما اضطر البابا تواضروس لقطع صلوات القداس للترحيب به.

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