بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين محكمة طنطا ويوجه الضباط بـ"اليقظة"

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خدمات تأمين محكمة طنطا الابتدائية للوقوف على مدى انتظام الخدمات.

وشدد مدير الأمن، على عمل حرم آمن، وإحكام الخدمات المعينة على الحواجز المرورية بالشوارع المؤدية إلى المحكمة، السيطرة على دخول وخروج السيارات، والتفتيش الدقيق لها.

كما وجه مساعد الوزير، الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، والعمل على رفع كافة الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع وتفعيل القانون، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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