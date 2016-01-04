إقالة مدير مستشفى بنى عبيد والمدير الإدارى وإحالة 6 أطباء للتحقيق بالدقهلية

أصدر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، قرارا بإقالة مدير مستشفى بنى عبيد المركزى، والمدير الإدارى بالمستشفى، وإحالتهما للتحقيق، وإحالة 6 أطباء، و5 ممرضات، و16 عاملا آخرين للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في الفترة المسائية.

وقرر تشكيل لجنة لحصر الأجهزة والمعدات بالمستشفى، وإحالة اللجنة التى تسلمت المستشفى من المقاول الذى أشرف على البناء للتحقيق، وتشكيل لجنة أخرى للوقوف على صلاحية إستخدام المبنى من عدمه.

يذكر أن "إمام" قد قام بزيارة مفاجأة مساء أمس الأحد، لمستشفى بني عبيد المركزى، للوقوف على آخر التطورات بالمستشفى، بعد تقديم العديد من المواطنين بشكاوى إهمال ضد إدارة المستشفى.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت تقرير لجنة بكلية الهندسة، بجامعة المنصورة، تفيد بعدم صلاحية المبنى للإستخدام وأن المستشفى به عيوب ومخالفات إنشائية كثيرة، وغير مطابق للمواصفات، وشبكة الصرف بمبنى المستشفى ستؤدى إلى تصدع المبنى وانهياره، حال تشغيله على الوضع الحالى دون إزالة المخالفات، وتغيير شبكة الصرف كاملة.

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- تقرير بـ"هندسة المنصورة": مبنى مستشفى بنى عبيد غير مطابق للمواصفات