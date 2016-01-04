محمد حسنين هيكل: حرق السفارة السعودية فى طهران خرق للمواثيق الدولية

وصف الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل الخطاب الطائفى فى المنطقة العربية بالغير مُجدى، منتقداً حرق السفارة السعودية فى طهران، ومؤكداً بأنه خرق للمواثيق الدولية، ومطالباً بضرورة إيجاد صيغة توافق بين أطراف النزاع فى المنطقة.

وقال هيكل عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "تأجيج الخطاب الطائفى فى المنطقة العربية غير مجدى، يجب أن يتم إيجاد صيغة توافقية بين الأطراف المتنازعة فى المنطقة"، مضيفاً "الحلول السياسية دائماً ما تكون ذو تكلفة أقل ونتائج أفضل، الحروب فى المنطقة يجب أن يتم حسمها فعلاً، الحل بالمائدة المستديرة".

وعن دور مصر فى النزاع القائم بالمنطقة، قال هيكل: "يجب على مصر أن تكون جزء من الحل فى المنطقة، وأن تميل للعرب باعتبارهم كيان واحد، يجب أن ينحصر دور مصر فى خدمة الأمة العربية، خصوصاً فى ظل الانقسامات الكبيرة فى المنطقة".

وتابع هيكل:"يجب أن نكون منصفين، الخطاب الإيرانى مستفز خصوصاً بعد حرق السفارة السعودية فى طهران"، مؤكداً أن حرق السفارة يعتبر خرق للمواثيق الدولية و الأعراف الدبلوماسية"، موضحاً أنه يجب أن نميز ما بين الخلافات السياسية والأعراف الدبلوماسية، كاشفاً عن أن مبادرة إيران بخرق الأعراف غير سليم".

وأكد هيكل أن الوطن العربى لن يكون جزء من العالم الحديث، إذا بقينا كعرب مقسمين فى ظل أوضاع طائفية وإرهاب متمدد.

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