إدانة عربية للاعتداء على المقار الدبلوماسية السعودية في إيران

نددت وزارة خارجية البحرين بشدة بالاعتداءين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما سفارة خادم الحرمين في مدينة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإيرانية، مؤكدة أن هذه الأعمال الغوغائية الهمجية تمثل انتهاكا واضحا ومرفوضا للمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت تقديرها البالغ للدور الرائد الذي تقوم به المملكة لأجل إرساء دعائم الأمن وتثبيت أسس السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تحظى به من مكانة عالية وما تنجزه من مبادرات خيرة وفاعلة.

ودانت المملكة الأردنية الهاشمية بشدة حادثة اقتحام مبنى سفارة خادم الحرمين وقنصليتها وعدته خرقا فاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف. وأعرب مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الذي قامت به جموع من الغوغائيين ضد سفارة المملكة بطهران وقنصليتها في مشهد. واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية أمس محمد رضا فياض السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج خطية على خلفية التدخل الإيراني في الشأن السيادي للمملكة والاعتداءات التي وقعت على مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومدينة مشهد.