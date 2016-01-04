إجلاء 47 فرداً من منسوبي البعثة بعد إعاقة السلطات الإيرانية مغادرتهم

قال أسامة نقلي: «تم اتخاذ إجراءات الطوارئ في مثل هذه الحالات، والعمل على إجلاء عوائل منسوبي البعثة البالغ عددهم 47 فردا، وكان من المفترض أن يغادر على رحلة طيران الإمارات إلا أن السلطات الإيرانية أعاقت مغادرتهم على هذه الرحلة، وتمت مغادرتهم على رحلة الساعة 10 مساء الأمس. وشكر نقلي دولة الإمارات على مساعدتها في عملية الإجلاء لمنسوبي البعثة بإيران، كما شكر دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية وعددا من الدول على مواقفها الحازمة ضد الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة في إيران، وطمأن الجميع على سلامة جميع أفراد البعثة، وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى سواء من بقي في إيران أو غادرها، ونحن حريصون على ضمان أمنهم وسلامتهم».