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محافظ الخرج يقدم العزاء لأسرة الشهيد الشهراني

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محافظ الخرج يقدم العزاء لأسرة الشهيد الشهراني محافظ الخرج يقدم العزاء لأسرة الشهيد الشهراني

    قدم محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أمس واجب العزاء في شهيد الوطن الجندي فالح بن محمد الشهراني أحد منسوبي القوات البرية الملكية .

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي عهده الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إلى ذوي الشهيد.

وقال خلال تقديمه العزاء في منزل والد الشهيد: إن الشهيد هو نموذج لشجاعة جنود الوطن ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، وشهادته في أرض المعركة هي أمنية يتمناها كل شخص.

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