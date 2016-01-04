بالفيديو - إثارة الدقائق الأخيرة.. فالنسيا يتعادل مع ريال مدريد والسباق مستمر

(إفي): تعادل فالنسيا يوم الأحد مع ضيفه ريال مدريد بهدفين لمثلهما في مباراة اتسمت بالندية والإثارة في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا.

وتقدم ريال مدريد مرتين الأولى عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة والثانية بواسطة الويلزي جاريث بيل ولكن فالنسيا تعادل في المرتين بواسطة داني باريخو (ركلة جزاء) وباكو ألكاسير.

وفقد ريال مدريد بعد هذه المباراة المجنونة، التي شهدت طرد لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، فرصة استغلال تعثر برشلونة الذي تعادل مع إسبانيول سلبيا، حيث لا يزال الملكي في المركز الثالث بالليجا بعد ارتفاع رصيده لـ37 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الكتالوني الوصيف وله مباراة مؤجلة وأربع نقاط عن أتليتكو المتصدر.

مرت أول 10 دقائق من المباراة في ظل تراجع فالنسيا على غير المتوقع ولكن الريال لم يتمكن من صناعة فرصة حقيقية.

ولاحت أول فرصة حقيقية في المباراة (ق11) من ركنية حولها داني باريخو برأسه بجوار القائم.

تمكن الريال من التقدم (ق17) عقب جملة رائعة بدأت من عند بنزيمة الذي مرر الكرة لبيل ليكرر الأخير نفس الأمر بالكعب لرونالدو الذي أعادها للفرنسي ليسددها أرضية وتعانق الشباك.

كاد فالنسيا يتعادل (ق31) بعد عرضية بالمقاس من رودريجو دي بول حولها جواو كانسيلو برأسه بجوار القائم.

أهدر البرتغالي أندريه جوميتش فرصة محققة أخرى للتعادل عقب جملة جميلة وكرة متقنة من دي بول (ق37) ولكنها خرجت لركنية.

طالب بيل (ق43) باحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد تعرضله للعرقلة داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم لم يذعن لترتد الهجمة على الريال وينطلق جوميش ويصل لمنطقة نافاس ويتعرض للعرقلة من قبل بيبي.

احتسب الحكم حينها (ق44) ركلة جزاء للـ"خفافيش" تقدم باريخو لتسجيلها ليعادل النتيجة.

استمر الحماس والندية مع بداية الشوط الثاني حيث جاءت أول أخطر فرصة (ق63) بتسديدة من المتألق جوميش أبعدها نافاس بصعوبة.

رد الريال (ق66) بعرضية من مارسيلو شتتها الدفاع لتصل لرونالدو الذي تسلمها على صدره وسدد فوق القائم.

أجرى بنيتيز تغييره الأول (ق66) بخروج بنزيمة ونزول البديل لوكاس فاسكيز.

تعرض كوفاسيتش للطرد (ق69) بعد تدخل عنيف ضد كانسيلو بعد مرتدة كادت تنتهي بانفراد.

تمكن الريال من التسجيل من ركلة حرة أرسلها كروس في صورة عرضية حولها بيل بشكل رائع (ق80).

لم يستغرق فالنسيا سوى دقيقة واحدة للتعادل بعرضية من دي بول حولها البديل رودريجو مورينو بالرأس لتصل لألكاسير الذي حولها بالرأس هو الآخر لداخل الشباك.

كانت أخر ثلاثة دقائق في المباراة جنونية بعد ركنية لريال مدريد فشل رونالدو في تحويلها بصورة صحيحة لداخل الشباك لترتد بانفراد ولكن نافاس أنقذ مرماه من تسديدة نيجريدو، لترتد مرة أخرى لمرتدة قادها بيل ولكنه سددها فوق القائم.

وبهذه الطريقة يواصل فالنسيا الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الليجا على ملعبه ميستايا منذ العام الماضي حيث ارتفع لرصيده لـ23 نقطة في منتصف الجدول، ولكنه فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.

شاهد أهداف المباراة