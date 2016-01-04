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دعوى قضائية ضد زوج سرق عفش وذهب زوجته للزواج بأخرى

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دعوى قضائية ضد زوج سرق عفش وذهب زوجته للزواج بأخرى دعوى قضائية ضد زوج سرق عفش وذهب زوجته للزواج بأخرى

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة تدعى "س.ف" دعوى تبديد أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "م.ش" بعد زواج دام بينهما 6 سنوات، وادعت فيها قيامه بسرقة ممتلكات المنزل والذهب الخاص بها وطردها من منزلها.
>وتابعت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 2897 لسنة 2015:"عشت معه خلال الـ6 سنوات دون أن أكلفه أو أحمله فوق طاقته وكنت زوجة قنوعة أرضى بما يأتى به ولكنه قابل ذلك بالإساءة لى فكان دائمًا ما يعتدى على بالضرب والإهانة ولولا إنجابى طفلين لكنت حصلت على الطلاق بعد أول سنة زواج".
>وأكملت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "الأمر الذى زاد الخلافات بينا هو طلاق جارتى التى حاولت بكل الطرق سرقة زوجى والتقرب منه دون حياء وهو ما حدث بالفعل وقيامهما بالاتفاق سويًا وطردى من المنزل وسرقة كل ما أملكه من مقتنيات".
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