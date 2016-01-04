برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

> تعانى من التوتر فى علاقتك بزملاء العمل هذه الأيام، ولكن يجب أن تغير هذا الأمر تمامًا، لأن العمل الجماعى سوف يكفل لك بيئة أكثر إنتاجية، لذا يجب أن تقوى علاقتك بزملائك هذه الأيام وتبتعد عن كل ما يسبب التوتر فى هذه العلاقة. برج القوس على الصعيد العاطفى:

> يجب أن تنسى كل مشاكلك القديمة مع شريك حياتك وكذلك مع أصدقائك، حتى تستمتع بالذكريات الجميلة المشتركة بينكما، فأنت تشعر بكثير من الثقة والحب والاهتمام بشريك حياتك. على الصعيد الصحى:

> أنت فى حالة صحية جيدة هذه الأيام، فأنت تهتم بنفسك وصحتك وتبتعد عن كل ما يسبب لك الأمراض، وهذا الأمر فى غاية الأهمية لأن الوقاية خير من العلاج. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعمل بشكل جيد من خلال فريق عمل، لذا حاول أن تنهى خلافاتك مع زملائك وتستمتع ببيئة العمل الخلاقة، وكذلك يجب أن تعيد علاقاتك العاطفية مع شريك حياتك وتجدد من الأجواء التى تعيشون بها بعشاء رومانسى أو سفر لإحدى الأماكن الجديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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