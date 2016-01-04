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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>لا تعتمد على زملائك فى العمل فى التقاط القطع المكسورة التى تركتها ورائك على مدى الأيام القليلة الماضية، تحمل مسئولية أفعالك وانهى ما بدأته ولا تفترض أن شخصًا آخر سيفعل ذلك فأنت وحدك ستتحمل العواقب.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>الظروف الكونية الحالية قد تجعل أمورك العاطفية معقدة اليوم، ستأخذ قرارًا صعبًا على صعيد الحياة العاطفية تحتاج لأن تكون نواياك بشأنه واضحة كى تصبح الخيارات أمامك أسهل للفهم. فى الأيام المقبلة ستشعر أنك أكثر ثقة بكثير لتأخذ إجراءات محددة من شأنها أن تؤثر على مستقبل علاقة الحب الخاصة بك.
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>برج الحمل على الصعيد الصحى:


>من أجل صحتك النفسية أنت بحاجة لتعطى نفسك تأكيدات إيجابية كثيرة لتزيد من احترامك لذاتك وتقوم بأعمال جيدة تجعلك تشعر بالفخر. ستتوهج على الصعيد الصحى حتى أنك تشع حيوية على الآخرين من حولك.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>حاول أن تكون دقيقًا بأكبر قدر ممكن اليوم، ولا تتكاسل عن الوصول للقليل من التفاصيل حتى لا تخرج الأمور عن نطاق سيطرتك. ولا تنس القوائم لأنها مفتاح الحفاظ على وقتك وإنجاز كل مهامك بنجاح والتخلص من شبح الكسل الذى يحوم حولك.

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مصر 365

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