برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

> من المحتمل أن تتورط فى الدراما العاطفية فى مكان عملك اليوم، فحاول أن تبذل قصارى جهدك لتجعل ذلك يمر بأقل خسائر ممكنة من خلال تركيزك على عملك واحتياجاتك بشكل أساسى وتعتمد على نفسك فقط. على الصعيد العاطفى:

> هذا هو الوقت المناسب جدًا للكشف عن مشاعرك تجاه الشخص الذى تشعر نحوه بانجذاب. فبفضل حركة النجوم لديك قدرة جيدة على التعبير عن الذات وتتحلى هذه الأيام بإبداع كبير وشاعرية تساعدك على التواصل بكفاءة على الصعيد العاطفى. برج الميزان على الصعيد الصحى:

> تأكد من تخصيص بعض الوقت كل يوم للاسترخاء ولو حتى لبضع دقائق تقضيهم فى بقعة هادئة وتنفس عن شعورك بالتوتر والضغوط التى تعيشها وتحصل على طاقة جديدة تمكنك من مواصلة الحياة بنفس الكفاءة المعتادة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> اليوم سيكون ممتعًا جدًا فقط إذا تخلصت من الصوت المزعج فى رأسك الذى يكرر لك أنك نسيت شيئًا هامًا. إذا لم يكن أمامك أى خيار سوى الاستمتاع بوقتك فافعل ذلك فورًا، وتجنب أى شيء ممل اليوم، حتى مهامك التى تكلف بها حاول أن تفعلها بطريقة إبداعية.

شبكةعيونالإخبارية

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