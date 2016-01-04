برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:



>برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تعامل مع من يقابلك من زملاء العمل بود واحترام وحب، وهو ما سوف ينعكس على سلوكيات الآخرين معك، حيث سوف يكون بابك مفتوحًا أمام الزملاء، ويقترب منك الناس بدون تردد، حيث إنك تتمتع بشخصية ودودة وتقدر الآخرين.>أنت تتواصل مع الآخرين بشكل جيد هذه الأيام، وهو نفس الحال أيضًا بالنسبة لشريك حياتك، حيث يدخل أشخاص جدد حياتك الخاصة اليوم، والأشخاص الذين تقابلهم يجدونك جذابًا للغاية، وقد يتقرب منك الكثيرون اليوم للتحدث إليك.>تواجهك مشكلة صحية اليوم، ولكن يجب أن تكون حذرًا، فعواقب إهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة بعد ذلك، لذا يجب أن تدقق فى هذا الأمر وتبتعد عن كل ما يضر صحتك ويؤثر عليها بالسلب.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تتمتع اليوم بمهارات تنظيمية واجتماعية قوية على غير العادة، لذا يجب أن تستغل هذا الأمر جيدًا سواء على مستوى العمل أو على مستوى شريك حياتك، فيمكنك أن تقوم بتنظيم رحلة مع شريك حياتك لأحد المناطق الساحلية.