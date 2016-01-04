برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:
>تستطيع أن تحفز زملاءك فى العمل ولكن هذا لا يعنى أن تهمل نفسك، لذا قم بالتركيز على أهدافك وابتعد عن الأشياء التى تسبب لك سوء الحظ فى العمل مثل: عدم النظام والإهمال، وأنت تتمتع بنشاط وحيوية غير مسبوقين فى العمل وهو ما سينعكس بالتأكيد على نتيجة عملك.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>استثمر وقتاً أطول مع شريك حياتك وفى نفس الوقت لا تهمل عائلتك وأصدقائك، فمن الممكن أن تخرج مع أصدقائك وشريك حياتك معاً فى نشاط جماعى مختلف من نوعه، وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد.
على الصعيد الصحى:
>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام بسبب الأجواء الباردة لفصل الشتاء، لذا قم بزيارة الطبيب فى أقرب فرصة، وتناول الأطعمة التى تساعدك على مواجهة أمراض البرد والأنفلونزا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تمر بأفضل حالاتك على مستوى العمل وكذلك على مستوى حياتك العاطفية، حيث تصبح مصدر تحفيز وإلهام لمن حولك، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة جيداً.