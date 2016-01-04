برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:



>برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تحاول دائمًا أن تقابل المشاكل العملية بالصبر والهدوء حتى لا تتفاقم استمر فى هذا الأسلوب فهو الأمثل لحل المشاكل الدائمة، لا تنظر إلى دسائس الزملاء فهذا سيعطل مسيرة نجاحك العملية.>وأخيرًا وجدت الشريك المناسب حاول أن تحافظ على الحب الذى ولد بينكما، فأنت تستحق أن تكون بجوار إنسان يحبك ويكن لك كل ود واحترام.>أنت لديك هوس فى النواحى الصحية تحاول دائمًا أن تتجنب الأماكن المزدحمة حتى لا تنتقل لك عدوى، حاول أن تتحصن هذه الأيام من الأمراض المعدية.>سيكون هذا العام الأمثل فى حياتك سوف تعوض جميع الخسائر التى مرت بحياتك، ليكون العام هو عام تحقيق الأحلام والأمانى، وكأن الدنيا تحاول تعويضك على ما فات.