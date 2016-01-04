برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:
>تحاول دائمًا أن تقابل المشاكل العملية بالصبر والهدوء حتى لا تتفاقم استمر فى هذا الأسلوب فهو الأمثل لحل المشاكل الدائمة، لا تنظر إلى دسائس الزملاء فهذا سيعطل مسيرة نجاحك العملية.
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
>وأخيرًا وجدت الشريك المناسب حاول أن تحافظ على الحب الذى ولد بينكما، فأنت تستحق أن تكون بجوار إنسان يحبك ويكن لك كل ود واحترام.
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>برج السرطان على الصعيد الصحى:
>أنت لديك هوس فى النواحى الصحية تحاول دائمًا أن تتجنب الأماكن المزدحمة حتى لا تنتقل لك عدوى، حاول أن تتحصن هذه الأيام من الأمراض المعدية.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>سيكون هذا العام الأمثل فى حياتك سوف تعوض جميع الخسائر التى مرت بحياتك، ليكون العام هو عام تحقيق الأحلام والأمانى، وكأن الدنيا تحاول تعويضك على ما فات.