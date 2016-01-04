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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:
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لا تستسلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الأمور سيجعلك تندم أشد الندم فيما بعد، لذلك حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى.

على الصعيد العاطفى:
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بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك.

برج الثور على الصعيد الصحى:
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بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن ذى قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وآلام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

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مصر 365

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