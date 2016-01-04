برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج الثور على الصعيد المهنى: لا تستسلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الأمور سيجعلك تندم أشد الندم فيما بعد، لذلك حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى.
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على الصعيد العاطفى: بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك.
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برج الثور على الصعيد الصحى: بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن ذى قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وآلام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.
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شبكةعيونالإخبارية
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