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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

على الصعيد المهنى:


>ستبدأ حياة عملية جديدة وطبيعة وظيفية لم تخوضها من قبل، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تدرك طريقة العمل الجديدة وتنجز بها على قدر المستطاع، ولا تقلق مع الوقت ستثبت وجودك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:


>بعض العراقيل ستواجهك وستواجه نجاح حياتك العاطفية لذلك حاول أن تمتص غضب شريك حياتك وتأقلم نفسك على فكرة الارتباط حتى لا تخسر شخصًا فى وقت تعود وتندم عليه.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>الأيام المقبلة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة

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مصر 365

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