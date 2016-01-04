برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الآخرين.>الحب وحده القادر على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام.عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.