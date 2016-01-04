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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016
توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الآخرين.

على الصعيد العاطفى:


>الحب وحده القادر على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام.

على الصعيد الصحى:
>

عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.

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مصر 365

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