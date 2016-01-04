برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 5/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>أنت إنسان يحاول دائمًا أن يعتمد على مساعدات الآخرين فى محيط العمل، حاول أن تعتمد على نفسك وتتخلص من المساعدات حتى تكون إنسانًا يستطيع أن يحقق أحلامه بدون عقبات. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>الحياة العاطفية بالنسبة لك هى محور حياتك، حاول أن تحافظ على دفء علاقاتك العاطفية حتى تكون متوازنًا نفسيًا فى باقى نواحى حياتك، فى الأيام المقبلة امنح الشريك بعض الوقت للشعور بالرومانسية. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>تعرضت فى الفترة السابقة لبعض المشاكل الصحية، حاول أن تتلقى الأدوية اللازمة حتى تتعافى سريعًا ولا يكون للمشاكل الصحية مكان فى حياتك من جديد. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>هذا العام سيكون الأمل موجودًا لديك يدفعك لتخطى جميع الصعاب التى تعرضت لها سابقًا، وسوف تثبت لك الأيام أن النجاح سوف يكون حليفك فى الفترة المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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