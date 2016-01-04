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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 4/1/2016 برج الأسد حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>أنت من الأشخاص المجتهدة فى الحياة تحاول دائمًا أن تطور من نفسك لتكون فى المقدمة، لا تتجاهل الانتقاد الموجه لك من رئيسك فى العمل حتى تستمر فى طريق نجاحك وتحقق أحلامك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>ترى الشريك يحاول دائمًا أن يزيل العقبات من حياتكم حاول أن تفعل مثله حتى لا يشعر أنك تأخذ ولا تحاول أن تعطى فيكون رد فعله سيئًا تجاهك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>الصحة تاج على رؤوس الأصحاء حاول أن تبقى على صحتك فى المقام الأول، وتتابع مع طبيبك الخاص فهو أكثر إدراكًا لحالتك وقادر على إهدائك النصائح الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تنتظرك الكثير من الأخبار السعيدة فى هذا اليوم كن متوقعًا الأفضل فأنت إنسان مجتهد وتستحق الخير الكثير فى حياتك.

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مصر 365

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