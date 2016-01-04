حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الاثنين 4 يناير 2016

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 4/1/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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>أنت من الأشخاص المجتهدة فى الحياة تحاول دائمًا أن تطور من نفسك لتكون فى المقدمة، لا تتجاهل الانتقاد الموجه لك من رئيسك فى العمل حتى تستمر فى طريق نجاحك وتحقق أحلامك.ترى الشريك يحاول دائمًا أن يزيل العقبات من حياتكم حاول أن تفعل مثله حتى لا يشعر أنك تأخذ ولا تحاول أن تعطى فيكون رد فعله سيئًا تجاهك.الصحة تاج على رؤوس الأصحاء حاول أن تبقى على صحتك فى المقام الأول، وتتابع مع طبيبك الخاص فهو أكثر إدراكًا لحالتك وقادر على إهدائك النصائح الجيدة.تنتظرك الكثير من الأخبار السعيدة فى هذا اليوم كن متوقعًا الأفضل فأنت إنسان مجتهد وتستحق الخير الكثير فى حياتك.>أنت إنسان يحاول دائمًا أن يعتمد على مساعدات الآخرين فى محيط العمل، حاول أن تعتمد على نفسك وتتخلص من المساعدات حتى تكون إنسانًا يستطيع أن يحقق أحلامه بدون عقبات.الحياة العاطفية بالنسبة لك هى محور حياتك، حاول أن تحافظ على دفء علاقاتك العاطفية حتى تكون متوازنًا نفسيًا فى باقى نواحى حياتك، فى الأيام المقبلة امنح الشريك بعض الوقت للشعور بالرومانسية.>تعرضت فى الفترة السابقة لبعض المشاكل الصحية، حاول أن تتلقى الأدوية اللازمة حتى تتعافى سريعًا ولا يكون للمشاكل الصحية مكان فى حياتك من جديد.>هذا العام سيكون الأمل موجودًا لديك يدفعك لتخطى جميع الصعاب التى تعرضت لها سابقًا، وسوف تثبت لك الأيام أن النجاح سوف يكون حليفك فى الفترة المقبلة.>تأكد من توافر الكثير من الوجبات الخفيفة معك فى العمل اليوم، فعندما تصبح الأمور سيئة وينشأ التوتر بين زملاء العمل ابتعد أنت عن كل جدال واستعن بقطعة حلوى أو شطيرة لإصلاح مزاجك.تشعر بأنك فى موقف الدفاع عن النفس فى علاقة الحب، وتعانى وجود فجوة واسعة فى التفاهم بينك وبين الشريك وتواجهان صعوبة فى التعامل مع اختلاف الرأى بينكما، وستحتاجان المزيد من الجهد لاستعادة السلام مجددًا، النصيحة الأهم أن تتجنب الصراع قدر الإمكان.وجع الأسنان يمكن أن يسبب لك بعض المتاعب اليوم. ضع فى اعتبارك أن مجرد تفريشها يوميًا ليس كافيًا للحفاظ عليها من المشاكل، استعن ببعض العلاجات العشبية لإنقاذك مؤقتًا وحاول أن تزور الطبيب فى أقرب وقت ممكن.>حاول أن تستمع إلى أصدقائك اليوم، ابدأ التواصل بشكل أكثر وضوحًا حول ما يحتاجونه منك اليوم فقد حان الوقت لأن تعيد تقييم علاقتك بأصدقائك وتحرك الأمور إلى مستوى آخر فأنت الآن مستعد لذلك.>لا تعتمد على زملائك فى العمل فى التقاط القطع المكسورة التى تركتها ورائك على مدى الأيام القليلة الماضية، تحمل مسئولية أفعالك وانهى ما بدأته ولا تفترض أن شخصًا آخر سيفعل ذلك فأنت وحدك ستتحمل العواقب.الظروف الكونية الحالية قد تجعل أمورك العاطفية معقدة اليوم، ستأخذ قرارًا صعبًا على صعيد الحياة العاطفية تحتاج لأن تكون نواياك بشأنه واضحة كى تصبح الخيارات أمامك أسهل للفهم. فى الأيام المقبلة ستشعر أنك أكثر ثقة بكثير لتأخذ إجراءات محددة من شأنها أن تؤثر على مستقبل علاقة الحب الخاصة بك.من أجل صحتك النفسية أنت بحاجة لتعطى نفسك تأكيدات إيجابية كثيرة لتزيد من احترامك لذاتك وتقوم بأعمال جيدة تجعلك تشعر بالفخر. ستتوهج على الصعيد الصحى حتى أنك تشع حيوية على الآخرين من حولك.حاول أن تكون دقيقًا بأكبر قدر ممكن اليوم، ولا تتكاسل عن الوصول للقليل من التفاصيل حتى لا تخرج الأمور عن نطاق سيطرتك. ولا تنس القوائم لأنها مفتاح الحفاظ على وقتك وإنجاز كل مهامك بنجاح والتخلص من شبح الكسل الذى يحوم حولك.>تعامل مع من يقابلك من زملاء العمل بود واحترام وحب، وهو ما سوف ينعكس على سلوكيات الآخرين معك، حيث سوف يكون بابك مفتوحًا أمام الزملاء، ويقترب منك الناس بدون تردد، حيث إنك تتمتع بشخصية ودودة وتقدر الآخرين.أنت تتواصل مع الآخرين بشكل جيد هذه الأيام، وهو نفس الحال أيضًا بالنسبة لشريك حياتك، حيث يدخل أشخاص جدد حياتك الخاصة اليوم، والأشخاص الذين تقابلهم يجدونك جذابًا للغاية، وقد يتقرب منك الكثيرون اليوم للتحدث إليك.تواجهك مشكلة صحية اليوم، ولكن يجب أن تكون حذرًا، فعواقب إهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة بعد ذلك، لذا يجب أن تدقق فى هذا الأمر وتبتعد عن كل ما يضر صحتك ويؤثر عليها بالسلب.يرى علماء الفلك والأبراج أنك تتمتع اليوم بمهارات تنظيمية واجتماعية قوية على غير العادة، لذا يجب أن تستغل هذا الأمر جيدًا سواء على مستوى العمل أو على مستوى شريك حياتك، فيمكنك أن تقوم بتنظيم رحلة مع شريك حياتك لأحد المناطق الساحلية.>تحاول دائمًا أن تقابل المشاكل العملية بالصبر والهدوء حتى لا تتفاقم استمر فى هذا الأسلوب فهو الأمثل لحل المشاكل الدائمة، لا تنظر إلى دسائس الزملاء فهذا سيعطل مسيرة نجاحك العملية.>وأخيرًا وجدت الشريك المناسب حاول أن تحافظ على الحب الذى ولد بينكما، فأنت تستحق أن تكون بجوار إنسان يحبك ويكن لك كل ود واحترام.أنت لديك هوس فى النواحى الصحية تحاول دائمًا أن تتجنب الأماكن المزدحمة حتى لا تنتقل لك عدوى، حاول أن تتحصن هذه الأيام من الأمراض المعدية.سيكون هذا العام الأمثل فى حياتك سوف تعوض جميع الخسائر التى مرت بحياتك، ليكون العام هو عام تحقيق الأحلام والأمانى، وكأن الدنيا تحاول تعويضك على ما فات.>ستبدأ حياة عملية جديدة وطبيعة وظيفية لم تخوضها من قبل، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تدرك طريقة العمل الجديدة وتنجز بها على قدر المستطاع، ولا تقلق مع الوقت ستثبت وجودك.بعض العراقيل ستواجهك وستواجه نجاح حياتك العاطفية لذلك حاول أن تمتص غضب شريك حياتك وتأقلم نفسك على فكرة الارتباط حتى لا تخسر شخصًا فى وقت تعود وتندم عليه.على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز.الأيام المقبلة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.>تستطيع أن تحفز زملاءك فى العمل ولكن هذا لا يعنى أن تهمل نفسك، لذا قم بالتركيز على أهدافك وابتعد عن الأشياء التى تسبب لك سوء الحظ فى العمل مثل: عدم النظام والإهمال، وأنت تتمتع بنشاط وحيوية غير مسبوقين فى العمل وهو ما سينعكس بالتأكيد على نتيجة عملك.استثمر وقتاً أطول مع شريك حياتك وفى نفس الوقت لا تهمل عائلتك وأصدقائك، فمن الممكن أن تخرج مع أصدقائك وشريك حياتك معاً فى نشاط جماعى مختلف من نوعه، وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد.تواجه مشكلة صحية هذه الأيام بسبب الأجواء الباردة لفصل الشتاء، لذا قم بزيارة الطبيب فى أقرب فرصة، وتناول الأطعمة التى تساعدك على مواجهة أمراض البرد والأنفلونزا.يرى علماء الفلك والأبراج أنك تمر بأفضل حالاتك على مستوى العمل وكذلك على مستوى حياتك العاطفية، حيث تصبح مصدر تحفيز وإلهام لمن حولك، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة جيداً.>تعانى من التوتر فى علاقتك بزملاء العمل هذه الأيام، ولكن يجب أن تغير هذا الأمر تمامًا، لأن العمل الجماعى سوف يكفل لك بيئة أكثر إنتاجية، لذا يجب أن تقوى علاقتك بزملائك هذه الأيام وتبتعد عن كل ما يسبب التوتر فى هذه العلاقة.يجب أن تنسى كل مشاكلك القديمة مع شريك حياتك وكذلك مع أصدقائك، حتى تستمتع بالذكريات الجميلة المشتركة بينكما، فأنت تشعر بكثير من الثقة والحب والاهتمام بشريك حياتك.أنت فى حالة صحية جيدة هذه الأيام، فأنت تهتم بنفسك وصحتك وتبتعد عن كل ما يسبب لك الأمراض، وهذا الأمر فى غاية الأهمية لأن الوقاية خير من العلاج.يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعمل بشكل جيد من خلال فريق عمل، لذا حاول أن تنهى خلافاتك مع زملائك وتستمتع ببيئة العمل الخلاقة، وكذلك يجب أن تعيد علاقاتك العاطفية مع شريك حياتك وتجدد من الأجواء التى تعيشون بها بعشاء رومانسى أو سفر لإحدى الأماكن الجديدة.>من المحتمل أن تتورط فى الدراما العاطفية فى مكان عملك اليوم، فحاول أن تبذل قصارى جهدك لتجعل ذلك يمر بأقل خسائر ممكنة من خلال تركيزك على عملك واحتياجاتك بشكل أساسى وتعتمد على نفسك فقط.هذا هو الوقت المناسب جدًا للكشف عن مشاعرك تجاه الشخص الذى تشعر نحوه بانجذاب. فبفضل حركة النجوم لديك قدرة جيدة على التعبير عن الذات وتتحلى هذه الأيام بإبداع كبير وشاعرية تساعدك على التواصل بكفاءة على الصعيد العاطفى.تأكد من تخصيص بعض الوقت كل يوم للاسترخاء ولو حتى لبضع دقائق تقضيهم فى بقعة هادئة وتنفس عن شعورك بالتوتر والضغوط التى تعيشها وتحصل على طاقة جديدة تمكنك من مواصلة الحياة بنفس الكفاءة المعتادة.اليوم سيكون ممتعًا جدًا فقط إذا تخلصت من الصوت المزعج فى رأسك الذى يكرر لك أنك نسيت شيئًا هامًا. إذا لم يكن أمامك أى خيار سوى الاستمتاع بوقتك فافعل ذلك فورًا، وتجنب أى شيء ممل اليوم، حتى مهامك التى تكلف بها حاول أن تفعلها بطريقة إبداعية.>لا تستسلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الأمور سيجعلك تندم أشد الندم فيما بعد، لذلك حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى.بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك.بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن ذى قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وآلام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا.للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.>توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الآخرين.الحب وحده القادر على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام.عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.