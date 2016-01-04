الطاير:نموذج لقائد يعمل لحاضر ومستقبل الأجيال

رفع مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، واختياره نائباً لرئيس دولة الإمارات ورئيساً لمجلس الوزراء.

وقال الطاير: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد في ميدان العمل، وملهم لشعبه، ومعلم للأجيال، حيث قدم بحكمته نموذجاً للقائد الفذ الذي يعمل من أجل حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، في ذات الوقت الذي يحافظ فيه على قيم الماضي وتراث الآباء الأجداد ويقدمه للعالم في أبهى صورة كونه الأساس الذي بنيت عليه نهضة الوطن، واستمد منه قادتنا روح العطاء واستشراق المستقبل».

وأضاف: نحن أسعد شعوب العالم لأن الله سبحانه وتعالى حبانا بقيادة رشيدة حولت رمال الصحراء إلى مدن حديثة أبهرت العالم بجميع تفاصيلها، وبات العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة حلماً للجميع.

وأكد الطاير أن القطاع الرياضي حظي كغيره من القطاعات الأخرى بدعم ورعاية كبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يؤكد دائما على جعل الرياضة أسلوب حياة وعلى أهميتها كمصدر أساسي لسعادة أفراد المجتمع وتزويدهم بالطاقة الإيجابية، وقد أطلق سموه العديد من المبادرات الرياضية وآخرها اليوم الرياضي الوطني.

كما يحرص على التواجد بنفسه في البطولات والأحداث والمؤتمرات الرياضية وآخرها مؤتمر دبي الرياضي الدولي العاشر يوم 27 ديسمبر الماضي، وهي رسالة للعالم أجمع على تقدير القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، كما ضرب المثل بفوزه شخصياً ببطولة العالم لرياضة القدرة وحرصه على ممارسة الرياضة والفوز بها، وتوجيه الرياضيين من أبناء الوطن لتحقيق الإنجازات التي ترفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية».