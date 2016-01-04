سعيد حارب:محمد بن راشد عزز مكانة الرياضة والرياضيين

تقدم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - على ما قدمه للوطن والشعب وقيادته مسيرة التنمية والازدهار والرخاء لشعبنا سيرا على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وقال حارب «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - على ما قدمه للوطن وللشعب خلال سنوات توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسة مجلس الوزراء، والتي أثمرت عن انجازات عديدة في جميع مجالات الحياة ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كنموذج للعالم في سعادة العيش والرخاء والمحبة والعطاء والتسامح، وفي تشجيع الابتكار وثقافة الجودة في العمل».

اهتمام كبير وأضاف «حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ايلاء الرياضة جانبا كبيرا من وقته وتوجيهاته ودعم الرياضيين بلا حدود، إيمانا منه بأهمية الرياضة في الحياة وسعادة المجتمع، وبنظرته الثاقبة أمر بإنشاء مجلس دبي الرياضي عام 2005 لتطوير الرياضة، كما يؤكد سموه دائما على جعل الرياضة اسلوب حياة، وأن الرياضة مصدرا لسعادة الشعب والطاقة الايجابية».

وواصل حارب أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - اليوم الرياضي الوطني وطالب بأن يكون حدثا سنويا يساهم في تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، كما ضرب مثلا للجميع بقوة الارادة والعزيمة والتحدي وحسن التخطيط وفاز ببطولة العالم للقدرة للفردي والفرقي، كما يحرص على توجيه فرسان الامارات في بطولات العالم للقدرة، كما يحضر سموه البطولات الرياضة.

ويتابع اعداد رياضيينا ويرفع من روحهم المعنوية، وقد حضر في شهر فبراير الماضي طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، كما حضر في ديسمبر حدثين رياضيين كبيرين هما بطولة العالم للرياضات الجوية ومؤتمر دبي الرياضي الدولي العاشر ليؤكد دعم القيادة للرياضة وأهمية الرياضة في المجتمع، إلى جانب حضور المباريات الرياضية المحلية والدولية والبطولات التي تقام على أرض الدولة ويحرص على تكريم الابطال والرياضيين عموما.

تأهيل الكوادر

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريص على دعم أبناء الوطن وتعزيز مكانتهم وتأهيلهم بأحد العلوم، ومن بينهم الكوادر الوطنية الإدارية والقيادية الذين يحظون بدعم سموه لتولي مناصب دولية وتطوير الرياضة المحلية، كما تفضل سموه بتكريم رواد الرياضة ضمن رواد الوطن في جميع المجالات، تقديرا لدورهم في ترسيخ قواعد الرياضة.