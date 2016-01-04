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أحمد بن مسحار: قائد يتميز بالحكمة والرؤية الرشيدة

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أحمد بن مسحار: قائد يتميز بالحكمة والرؤية الرشيدة أحمد بن مسحار: قائد يتميز بالحكمة والرؤية الرشيدة

تقدم أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور عشر سنوات على يوم جلوس سموه وتوليه مقاليد حكم إمارة دبي التي أصبحت في ظل قيادته الرشيدة محط أنظار العالم ونموذجاً يحتذى به في التميّز والاحترافية والريادة على امتداد مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، مدعومةً بالمبادرات والإنجازات منقطعة النظير التي تعكس الشخصية القيادية لسموه المتميزة بالحكمة والرؤية الرشيدة والإنسانية الخيّرة.

جهود

وأضاف «في هذه المناسبة، نضم صوتنا إلى جميع الأصوات الصادقة شكراً وتقديراً وعرفاناً لسموه على ما يقوم به من إنجازات ومبادرات وجهود غير مسبوقة لضمان أعلى مستويات الرفاهية والرضا والسعادة لأبناء الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوّار».

وتابع المهيري «استجابة لدعوة سموه باستبدال احتفالات يوم جلوسه من كل عام للاحتفاء بمساهمات شريحة معيّنة من المجتمع، نخصّص الشكر العام الجاري لأبناء القوّات المسلّحة الإماراتيين الذين قدّموا ويقدمون أشرف التضحيات والبطولات تلبيةً لنداء الواجب ودفاعاً عن الحق لكي يبقى علم الإمارات خفاقاً عالياً، ونجدّد في اللجنة العليا للتشريعات عهد الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونؤكد سعينا الجاد في سبيل دعم مسيرته الطموحة للارتقاء بدبي إلى أعلى المستويات العالمية».

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