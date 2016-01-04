خالد المدفع:الكلمات لا تفي فارس العرب حقه

أكد خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن الكلمات لا تفي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حقه، فإنجازات سموه والجهود الكبيرة التي يبذلها يصعُب وصفها، مشيراً إلى أن الجميع يستمد الطاقة الإيجابية والحافز والدافع إلى الإبداع المستمر مما يقوم به سموه، وأن المواطن الإماراتي أصبح حريصاً على الإبداع في كل يوم وساعة ولحظة بفضل القدوة التي يمثلها سموه.

وقال المدفع إن ذلك لم يتأتَّ من فراغ، بل نتيجة عمل ملموس، حيث ظل سموه يحث باستمرار على التميز والمحافظة على المركز الأول، وليس تحقيقه فقط، مشيراً إلى أن شعب الإمارات محظوظ بمثل هذه القيادة الرشيدة التي تتميز بالرؤية الثاقبة والنظرة البعيدة تجاه الشباب الذين يمثلون مستقبل الأمة، ومؤكداً أن اهتمام سموه بشريحة الشباب يمثل استثماراً ناجحاً يحافظ على ريادة الدولة في المجالات كافة.

وأشار المدفع إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقدم في كل يوم مبادرة جديدة وحدثاً سعيداً لشعب الإمارات، مستفيداً من المدرسة التي تعلم منها، وهي مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مؤكداً أن سموه اكتسب الكثير من خبرات المغفور لهما في حسن القيادة وإسعاد الناس، وقدم كل هذه الخبرات لشعب الإمارات.

وقال المدفع إن إنجازات سموه تقف شاهدة على مر العصور، ودعمه للشباب ينم عن رؤيته الثاقبة وأفكاره النيرة السابقة عصرها التي جعلته قائداً ملهماً للشباب وقدوة في حب الوطن والانتماء، بعد أن كرس حياته للنهوض بدولة الإمارات، والوصول بها إلى أعلى المراتب والقمم.