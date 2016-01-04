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زايد الشامسي:رؤية ثاقبة وحكمة بالغة

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زايد الشامسي:رؤية ثاقبة وحكمة بالغة زايد الشامسي:رؤية ثاقبة وحكمة بالغة

قال المستشار المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أرسى دعائم التخطيط الاستراتيجي في عمل ، وحولها إلى حكومة ذكية، ورفع من مستويات الأداء في جميع الوزارات، وجعل من الابتكار والإبداع عنواناً للعمل في كل مجال.

وتوجه الشامسي بالتهنئة لسموه بمناسبة مرور عشر سنوات من حكمه وحكومته، مضيفاً «باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وكافة منتسبي الجمعية، نتقدم بالشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الرؤية الثاقبة والحكمة البالغة، بمناسبة مرور عشر سنوات من حكمه وحكومته، التي كانت سنوات من الإنجازات والعطاء المثمر الذي أوصل دولتنا إلى أرفع المستويات".

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