متعب يتحدث لـ في الجول عن سر أهداف اللحظات الأخيرة

هل مجرد صدفة؟ كيف يستقبل تلك اللحظة؟ عماد متعب مهاجم النادي الأهلي يتحدث لـFilGoal.com عن أهداف اللحظات الأخيرة.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع عماد متعب أثناء تواجد بعثة الأهلي في الإمارات.

حوارا ينشره FilGoal.com في الأيام القادمة، ولكن الآن جزء مشوق من حديث متعب عن سر أهداف اللحظات الأخيرة.

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل +95 عن طريق عماد متعب في الجولة الـ12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

متعب شارك كبديل في المباراة قبل أن يحول عرضية عبد الله السعيد ويضرب مرمى الإنتاج بهدف قاتل للأهلي.

ليس أول مرة أن تحتفل جماهير الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب، فلا أحد ينسى رأسية نهائي الكونفدرالية وغيرها وغيرها. فما السر؟

يقول عماد متعب لـFilGoal.com: "دائما ما أحافظ على تركيزي أثناء تواجدي في أرض الملعب".

وأضاف "سواء كان تواجد منذ بداية المباراة أو كلاعب بديل، دائما ما أحافظ على تركيزي".

وأكمل حديثه قائلا: "التركيز حتى اللحظة النهائية وتوفيق الله - عز وجل - بكل تأكيد، سر الأهداف القاتلة".

مكانه خاصة

وعن تلك الأهداف يُكمل متعب حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الله له حكمته في تلك الأهداف".

وأوضح "أوقات عديدة بتعرض لظلم شديد، وأشعر إن الله يعوضني بتلك الأهداف".

وأتم "أن أسجل في وقت قاتل، الهدف يكون له طعم خاص. وهذا تعويض من الله".

هدف متعب في الإنتاج هو الثاني له هذا الموسم. الأول أيضا جاء في الدقيقة الأخيرة أمام بتروجيت.

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